Неисправность трансмиссии Toyota Tacoma 2024 может быть связана с остатками мусора

Кошмар владельцев пикапов Toyota Tacoma продолжается. Нынешнее поколение этой модели испортило репутацию машины. Автомобиль запустили с критическим проблемами, такими как остатки производственного мусора в двигателе. Но недавно у «Такомы» появилась еще одна неисправность. Она связана с трансмиссией, и, вероятно, ее причиной также является мусор.

В жалобах, поданных владельцами Tacoma 2024 в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA), говорится о внезапной блокировке некоторых скоростей, сильном стуке, пропущенных передачах, утечке трансмиссионной жидкости и пропаже ряда скоростей после повторного запуска машины.

Проблема является опасной, поскольку коробку передач пикапа может заклинить во время движения, что приведет к потере контроля над автомобилем. Что еще хуже, неисправность проявляется очень рано. Большинство жалоб приходится на «Такомы», пробег которых составляет менее 1500 км.

В Toyota уже пообещали, что заменят трансмиссии по гарантии, но существует один нюанс. В последнем сервисном бюллетене, посвященном Tacoma 2024, говорится, что при установке новой коробки передач есть вероятность обнаружения в поддоне мусора.

Если это произойдет, то автомеханику предписано также заменить гидротрансформатор, поскольку оставшийся в нем мусор может попасть в сменную трансмиссию.

Ну и вишенка на торте – коробок передач для новой «Такомы» сейчас нет. Те, кто столкнулся с этой неисправностью, будут вынуждены ждать от двух до четырех месяцев.