Новый внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:6: подоспели свежие подробности из Японии

Не так давно Mitsubishi анонсировала целый список моделей, который появятся в линейке автопроизводителя до 2030 года. На затемненном тизере, опубликованном в Сети, был замечен автомобиль, по габаритам и силуэту напоминающий минивэн, что породило слухи о скором появлении нового поколения модели Delica.

Накануне японская пресса несмотря на все усилия Mitsubishi рассекретила свежие подробности об этом проекте.

Журналисты пишут, что в качестве отправной точки в новой Delica D:6 будет использован концепт D:X, который показали публике в октябре 2023 года (изображение выше).

Как пишет портал «Response», у прототипа новинка унаследует футуристичный дизайн светотехники, а также широкие накладки на колесных арках, выполненные из пластика.

Рендер нового поколения Mitsubishi Delica

С переходом в новое поколение «Делика» должна прибавить в размерах. Длина автомобиля увеличится до 4,8-метра, а ширина составит 1,8-метра, что позволит сделать ее салон более просторным для пассажиров.

Основное внимание в проекте будет уделено электрификации. Машине будет положена гибридная силовая установка на базе 2,4-литрового рядного 4-цилиндрового ДВС MIVEC. В ее состав войдет литий-ионная батарея на 20 кВт/ч и два электромотора, установленных как спереди, так и сзади, что обеспечит автомобилю электрическую систему 4WD.

Мировая премьера Mitsubishi Delica D:6 состоится в 2025 году.