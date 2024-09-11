В Россию ввозят самый безотказный минивэн на планете

Гамма моделей Toyota включает в себя не только седаны, хэтчбеки, кроссоверы, внедорожники и пикапы, но еще и менее популярные виды кузова, в том числе минивэны. Одна из таких моделей недавно стала доступна в России. Автомобиль выделяется тем, что считается самым надежным представителем своего класса на планете.

По данным Daily-Motor.Ru, импортеры начали ввоз в РФ новых экземпляров минивэнов Toyota Sienna. Новые машины с околонулевыми пробегами добрались до «серых» дилеров в Московской и Омской областях. Их оснащение почти одинаковое – под капотом установлена гибридная система, работающая на базе 2,5-литрового двигателя внутреннего сгорания (мощностью 189 л.с).

Ассистируют ДВС один (в случае с передним приводом), либо два электрических мотора (в полноприводной модификации) на 54 «силы», а в качестве трансмиссии 7-местный вэн использует электромеханическую коробку CVT (вариатор).

Страна ввоза Sienna не уточняется, но это точно не привычные для этой модели Штаты. По всей вероятности такие Toyota поступают к нам из Китая, где осуществляется их сборка (на совместной площадке GAC-Toyota).

«Фишкой» Sienna является ее надежность. Согласно исследованию аналитиков «iSeeCars», эта модель Toyota является самым безотказным минивэном на планете. В свежем рейтинге наиболее крепких машин этого сегмента Sienna набрала 8,7-балла из 10, опередив по суммарной оценке Honda Odyssey и Kia Sedona/Carnival.

Цены на новые Toyota Sienna в России варьируются от 5 миллионов 400 до 8 миллионов рублей.