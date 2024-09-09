Новый Mitsubishi Pajero Sport (2025) начинает обретать форму

На прошлой неделе Mitsubishi случайно «засветила» новое поколение внедорожника Pajero Sport, которое должно появиться в 2025 году. Машину заметили в сильно замаскированном виде во время тестов в Европе.

Накануне об этом интересном для многих фанатов внедорожников проекте стали известны первые подробности, которые сопроводили первыми рендерными изображениями Pajero Sport 2025.

Как пишут инсайдеры из Австралии, в основу новинки ляжет недавно обновленный пикап Mitsubishi L200 (Triton), а сам «Паджеро Спорт» в новом поколении будет отражать большинство изменений, которые получил тот утилитарник.

Внедорожник должен сохранить свою прочную лестничную раму и полный привод, которые в сочетании с «понижающей» передачей и большим набором опций для бездорожья должны вновь сделать машину настоящим «проходимцем».

Ожидается, что Pajero Sport будет использовать 2,4-литровый 4-цилиндровый дизельный мотор твин-турбо, который позаимствует у L200/Triton. Но в перспективе у этой модели может появиться еще и подключаемая гибридная силовая установка, на которую руководство японской компании намекало ранее.

Презентация новой генерации Mitsubishi Pajero Sport должна состояться в 2025 году. Продажи машины начнутся ближе к 2026 году.