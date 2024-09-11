Самый надежный пикап последних 10 лет делает не Toyota, а Nissan 

Неоспоримым лидером в сегменте пикапов по надежности всегда считались автомобили Toyota, но, как показывает статистика, это не всегда работает на длинном отрезке времени.

Американское исследовательское издание «J.D.Power» опубликовало свежий рейтинг надежности пикапов за последние 10 лет. И лучшая оценка в нем досталась далеко не модели Toyota, а Nissan.

Согласно подсчетам аналитиков, самым безотказным пикапом последнего десятилетия является Nissan Titan. Это полноприводный утилитарник, который продают в США с 2003 года. Автомобиль получил самую высокую оценку в категории «надежность», составившую 88 баллов из 100.

Утверждается, что его модель образца 2024 года имеет всего 0/37 проблем на каждые 1000 проданных машин, а модель 2023 и того меньше – 0,26.

Для сравнения, Toyota в этом же рейтинге заняла только шестое место со своей моделью Tundra. Показатель надежности этой модели составил 86 баллов из 100, а количество дефектов оказалось равно 0,20 на 1000 проданных автомобилей.

Еще более низкую оценку получил пикап Toyota Tacoma, расположившись в общей рейтинге только на девятом месте с результатом в 85/100 и 0,49 жалобами на каждую тысячу реализованных машин.

Оценки за надежность выставлялись авторами рейтинга на основе отзывов реальных владельцев таких машин. Тысячи автомобилистов прошли опрос, где поделились информацией обо всех технических проблемах, с которыми они сталкивались в ходе эксплуатации своей техники (от ЛКП до двигателя, трансмиссии и электрики).