Новый BMW X5 (2026) попал в фотообъективы папарацци

BMW начала работы над кроссовером X5 нового поколения, глобальный дебют которого состоится ориентировочно в 2026 году. Прототипы реформенного баварского бестселлера накануне выехали на первые тестовые испытания, в ходе которых их удалось заснять фотошпионам.

Как можно заметить по сделанным снимкам, которые выложили в Сеть журналисты «Autocarindia», на экстерьер нового «Икс пятого» окажет сильное влияние язык дизайна Neue Klasse.

Спереди машина получит X-образные дневные ходовые огни с узкими корпусами фар, а также иной бампер с большими центральными воздухозаборниками и несколькими круглыми вентиляционными отверстиями, придающими автомобилю спортивный вид.

Кроме того, дизайн X5 ждет появления расширенных колесных арок и задней части, напоминающей за счет четырех выхлопных наконечников супер-кроссовер XM.

Ожидается, что новый BMW X5 окажется длиннее, шире и тяжелее уходящего «паркетника». Сейчас машина проходит под кодовым обозначением G65, тогда как ее вариант, ориентированный на производительность (M-версия), во внутренних документах именована как G95.

Инсайдеры предполагают, что продавать новый X5 будут с несколькими силовыми агрегатами, включающими как бензиновые и дизельные, так и подключаемые гибридные версии. На фото, сделанные в Европе, вероятно, попала модификация M60e Drive, которая будет поставляться с 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом, электродвигателем и литий-ионной батареей.

Комбинированная выходная мощность такой силовой установки может составить 570 лошадиных сил, а 8-скоростная АКПП и система полного привода Drive AWD войдут в стандартный вариант оснащения.

Глобальный дебют нового BMW X5 состоится в течение 2026 года. В продаже на большинстве рынков машина появится только к началу 2027 года.