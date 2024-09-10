ДомойАвтоновости сегодняМалолитражная Toyota оказалась самым надежным подержанным автомобилем для тех, кто купил машину...

Малолитражная Toyota оказалась самым надежным подержанным автомобилем для тех, кто купил машину впервые

В число худших вошли по одному VW, Fiat и Vauxhall

Текст: Алексей Шмидт
Aygo x cite mandarin pop 02 1

Модельный ряд Toyota сложно упрекнуть в том, что в нем есть машины, которые портят репутацию компании с точки зрения надежности.

Как правило, все ее автомобили имеют образцовую долговечность, но отдельные экземпляры способны выделяться на фоне остальных уровнем своей безотказности.

Накануне аналитики компании «Warranty Solutions Group» провели опрос 500 автомобилистов в возрасте от 18 до 25 лет, а затем подсчитали количество раскрытых ими незапланированных посещений дилера по гарантии со своей машиной. В итоге лучшим по этому показателю оказался малолитражный хэтчбек Toyota Aygo.

Читают на Daily-Motor.Ru
Aygo x cite mandarin pop 01 1

На долю этой 5-дверки пришлось всего 6,25% гарантийных претензий. Это на 2,07% меньше, чем в случае с занявшим второе место Ford Fiesta и Suzuki Swift, на который жаловались 8,99% начинающих водителей. 

Что касается самых ненадежных подержанных авто в категории владельцев, которые купили машину впервые, то наибольшее количество гарантийных случаев собрали такие модели как: Volkswagen Polo (12,68% жалоб), Fiat 500 (14,05% жалоб) и Vauxhall Corsa (17,87% жалоб). 

Фото:Toyota

Интересное по теме:

Самое популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+