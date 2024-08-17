Mercedes-Benz представил самый спортивный Maybach за всю его историю

С тех пор, как Mercedes возродил бренд Maybach во второй раз (в 2014 году), это название применялось к роскошным седанам, кроссоверам и электрмообилям. Но на этой неделе распространилось на кабриолет, который получит имя Maybach SL680 Monogram.

Автомобиль получил яркий дизайн, который не испытывает недостатка в визуальном эффекте. Родстеру достался кузов с открытым верхом, неавтомобильные люксовые бренды, такие как Louis Vuitton, серебристая окантовка лобового стекла, низкий воздухозаборник переднего бампера и сделанная на заказ решетка радиатора Maybach (с подсветкой, естественно), а также звезда Mercedes, установленная на носу.

В интерьере машины используется аналогичный подход. Несмотря на то, что базовая архитектура передней панели и портретный сенсорный экран одинаковы, мультимедийный дисплей и цифровая комбинация приборов получили характерную для Maybach анимацию запуска и графику, а рулевое колесо, сиденья, нижняя приборная панель и дверные панели обтянуты кристально-белой кожей наппа.

Под капотом 2-местного люксового родстера было решено расположить мотор V8. И это даже не 805-сильный PHEV V8 от SL63 S E Performance, а обычный 4-литровый двигатель от SL63. Его мощность составляет 577 лошадиных сил, а весь крутящий момент передается на четыре колеса через обычную автомобильную трансмиссию Mercedes 9G-Tronic.

Динамические характеристики машины не раскрываются, но с учетом потенциально невысокой массы (цифры веса кабриолета неизвестны), она должна удивить своей скоростью.

Впрочем, вместе с динамикой Maybach SL680 Monogram удивит еще и ценой, которая вряд ли будет доступной. Поставки автомобиля в Европу начнутся весной 2025 года, а на других рынках люксовый родстер появится позже.