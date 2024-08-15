Новая Toyota Celica (2025): известны очередные подробности

Toyota активно работает над возрождением ряда своих моделей. В их число с недавнего времени входит спортивное купе Celica. Накануне японская пресса раскрыла об этом проекте свежие подробности.

Как сообщает журнал «BestCar», ссылающийся на собственные источники внутри «Тойоты», премьера новой «Селики» состоится на автосалоне в Токио в 2025 году.

Celica 2025 вернется к своим истокам и будет представлять спортивное купе с интересным дизайном, под капотом которого расположится 2-литровый турбомотор.

Связку двигателю составит полный привод GR-Four, а мощность самого силового агрегата окажется равна 400 лошадиным силам и 550 Нм крутящего момента.

Инсайдеры пишут, что на этот раз Celica будет двигаться в роскошном направлении и получит богатое оснащение. В продаже машина появится ориентировочно в 2026 году.