Самый дешевый электрокар Volkswagen: первые изображения VW ID.1

Volkswagen продолжает разрабатывать бюджетный электромобиль, который обещает стать самым доступным в гамме немецкого автопроизводителя. Новинка должна получить имя ID.1 и оказаться дешевле 20 тысяч евро (около 1,9 миллиона рублей). Дизайн этой модели накануне показали художники голландского портала «AutoWeek».

Специалисты зарубежного журнала подготовили рендеры дизайна нового ID.1, на которых хэтчбек предстал в футуристичном внешнем виде.

Новинке досталась необычная узкая оптика, состоящая из светодиодных полос ДХО внизу бампера и динамических подворотников Г-образной формы сверху и основной светотехники с пятью компактными линзами.

Колесные арки машины оказались прикрыты пластиковым обвесом, который также можно заметить на дверях и нижних частях бамперов. В то время как корма автомобиля получила сквозные задние фонари и почти вертикальную крышку багажника.

В основу ID.1 должна лечь новейшая платформа MEB Entry, в которой по умолчанию привод будет идти не на задние колеса, как в случае с большинством современных электрокаров, а на передние.

Технические характеристики новинки раскроют ближе к ее премьере, которая запланирована на 2027 год.