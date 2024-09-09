Флагманский седан VW Phaeton возродили в цифровом виде

Времена, когда автопроизводители не обращали внимание на кроссоверы и внедорожники, и активно развивали линейки собственных седанов, безвозвратно ушли. Но именно тогда в гамме Volkswagen появился автомобиль, который выделялся набором своих премиальных функций. Машину назвали Phaeton и сделали первым представительским авто компании за всю ее историю.

VW Phaeton – это переименованная версия Audi A8 второго поколения. Автомобиль разделил свои болты и гайки с Bentley Flying Spur той эпохи и Porsche Panamera, выпускавшись в период с 2002 по 2016 годы в немецком Дрездене.

На днях независимый художник с ником «Nitro Nation» решил возродить «Фаэтон», показав, как мог бы выглядеть такой автомобиль, если бы вышел на рынок сегодня. На получившихся рендерах предстала машина, которая смотрится как большая версия лифтбэка VW Arteon, недавно отправленного в отставку из-за низких продаж.

У своего прародителя флагманский седан «украл» форму фар, а также рисунок решетки радиатора, выполненный из горизонтальных хромированных ламелей.

Представительский седан 2024 года на цифровых изображениях также получил большие воздуховоды по бокам бампера, обрамленные С-образными декоративными вставками, рельефный капот, потайные дверные ручки, «утиный» спойлер и фонари классической формы сзади, которые в отличие от нового «Пассата» не объединены между собой светодиодной перемычкой. А колесные диски машины, похоже, были вдохновлены оригинальным Passat CC.

Ни о каких технических характеристиках автомобиля фантазировать не приходится. Вероятность возвращения Phaeton в линейку VW близка к нулю. Немецкий автопроизводитель планомерно избавляется от легковых моделей, переводя их мощности на выпуск более популярных машин сегмента кроссоверов.