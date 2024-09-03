У Volkswagen будет новый кроссовер «для бедных» 

Volkswagen продолжает расширять на развивающихся рынках линейку бюджетных кроссоверов. Вслед за появлением там модели Nivus гамма компании должна пополниться новым «паркетником» начального уровня, который планируют собирать в Бразилии. Накануне о нем выяснились первые подробности.

Портал «Autossegredos» пишет, что новинка еще не получила официального названия и сейчас во внутренней документации компании именуется как VW 246 Project. Прототипы субкомпактного кроссовера уже начали циркулировать по внутренним районам Сан-Паулу. На их основе бразильские дизайнеры показали, как эта модель может выглядеть вживую.

На рендерах был представлен автомобиль, внешне похожий на другие проекты VW для развивающихся стран, в том числе Nivus, который расположится даже выше в иерархии моделей компании.

У машины будет широкий воздухозаборник внизу бампера, фирменная узкая решетка радиатора, 4-угольные фары, а также необычные выштамповки на передних и задних крыльях, придающие кроссоверу мускулистости.

Длина VW 246 Project должна составить 4,1-метр, а расстояние между его осями оказаться равно 2,5-метрам.

Приводить в движение машину, если верить инсайдерам, будет безальтернативный двигатель TSI, способный работать как на бензине, так и на этаноле. Его мощность в первом случае составит 116 лошадиных сил, а во втором 109 л.с. соответственно. Сочетаться мотору предстоит с 6-диапазонной автоматической трансмиссией и передним типом привода.

Новый субкомпакт Volkswagen собираются представить до конца этого года.