Редкий VW Passat с мотором W8 продают за 260 тысяч рублей

Volkswagen Passat W8 был странным автомобилем, когда его только представили. Среднеразмерный седан Volkswagen Passat должен был конкурировать с любимыми семейными автомобилями Америки, такими как Toyota Camry и Honda Accord, но этого оказалось недостаточно для злого вдохновителя самых абсурдных автомобилей Volkswagen, Фердинанда Пиеха, внука Фердинанда Порше.

Так появился Volkswagen Passat с мотором W8, который сейчас является настоящей редкостью и ценится среди коллекционеров, убирающих машины в гараж, ведь содержать его при обычной эксплуатации оказывается непросто. Накануне один из таких седанов выставили на продажу на аукционе «Bring a Trailer».

В листинге указано, что такие машины продавались всего 3 года (с 2001 по 2004 год) и шли со стандартным полным приводом, 5-ступенчатой АКПП, либо 6-скоростной «механикой», как в этом примере.

4-литровый мотор W8 выдавал 270 лошадиных сил, но, что самое интересное, это не приводило к особенно высоким показателям производительности самой машины. Впрочем, этот двигатель ценили за плавную работу.

Конкретно этот Volkswagen обладает относительно невысоким для своих лет (машина сошла с конвейера в 2004 году) пробегом в 69 тысяч километров. Судя по фотографиям, автомобиль пребывает в отличном состоянии и может похвастаться рядом доработок, включая тюнингованную подвеску и наличие рейлингов на крыше.

До конца аукциона остается 4 дня. Цена машины на момент написания этой статьи составляет всего 2 тысячи 850 долларов или 260 тысяч рублей по текущему курсу.