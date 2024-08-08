Эксперты назвали плюсы и минусы двигателя Renault K4M

Мотор Renault K4M считается одним из самых надежных двигателей на планете. Этот силовой агрегат в свое время стал «пламенным сердцем» бестселлеров Logan, Sandero, Duster и многих других, в том числе «отечественного» Lada Largus.

Журнал «Autonews» составил список из преимуществ и недостатков этого мотора. Причем и тех и тех у него оказалось хоть отбавляй.

В список плюсов мотора Renault K4M отнесли его невероятную выносливость и практически отсутствие детских «болячек». Утверждается, что ресурс этого двигателя способен перешагивать отметку в 500 тысяч километров.

Еще одним плюсом в копилку двигателя стал тот факт, что такой ДВС не склонен демонстрировать «масложор». Замкнули список преимуществ мотора ремонтопригодность и доступность запчастей.

Что касается недостатков Renault K4M, то их оказалось не меньше, чем плюсов. Одним из жирных минусов двигателя была названа его слабая производительность и плохая топливная экономичность. Кроме нее силовой агрегат обладает не самой удачной конструкцией, которая при обрыве ремня ГРМ подразумевает столкновение друг с другом поршней и клапанов мотора.

Более того, проблемой K4M считается невысокий ресурс его ремня ГРМ (от 60 до 80 тысяч км), а также запотевание клапанной крышки, плавание холостых оборотов, дерганье при разгонах и попадание масла в антифриз, либо его течь из контура.