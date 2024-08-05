ДомойАвтоновости сегодня«Серый» дилер начал продавать в России самый дорогой электрокроссовер Smart Elf #3...

«Серый» дилер начал продавать в России самый дорогой электрокроссовер Smart Elf #3 Brabus

Он разработан инженерами Mercedes и Geely

Текст: Алексей Шмидт
3 3 1

Пополнение российского авторынка автомобилями, которые ввозят к нам по параллельному импорту, продолжается. Как выяснил Daily-Motor.Ru, на днях в Россию прибыл редкий электрокар Smart Elf #3 Brabus. Этот автомобиль считается самым дорогим в линейке электрических моделей компании «Смарт», что подтверждает его цена, составляющая в РФ 5 миллионов 600 тысяч рублей.

3 1 1

Что получает владелец за такие деньги? Во-первых, полный привод. Во-вторых, аккумулятор емкостью 66 кВтч обеспечивает электрическому кроссоверу солидный запас хода в 520 километров на одном заряде. 

При этом электрокар еще очень мощный и быстрый. Его отдача равна 428 лошадиным силам, а на разгон с места до 100 километров в час уходит всего 3,6-секунды.

Интересное на Daily-Motor.Ru
3 2 1

В основе Smart Elf #3 Brabus лежит новейшая архитектура, разработанная инженерами Daimler совместно со специалистами китайской Geely.

Благодаря этой платформе, повторяющей «тележку» существующего «паркетника» #1, машину можно укомплектовать одним или двумя электромоторами.

2 1 1

В Россию этот редкий автомобиль ввез один из параллельных импортеров, сотрудничающих с крупным «серым» автосалоном. В описании к объявлению говорится, что как минимум одна такая машина доступна вживую, а остальные можно купить оформив предзаказ. 

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+