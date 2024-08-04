В Россию привезли самый надежный 3-рядный SUV в мире

Российский рынок продолжает наполняться зарубежными моделями, которые ввозят к нам по параллельному импорту. Недавней новинкой в нем оказался автомобиль, считающийся самым безотказным 3-рядным SUV на планете.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, накануне в РФ ввезли крупную партию внедорожников Lexus GX. Это автомобили свежего поколения, выпущенные весной-летом 2024 года. Все они доехали до нашего рынка благодаря «серым» схемам, в которых сам автопроизводитель не принимает никакого непосредственного участия.

На выбор покупателей предложены машины, укомплектованные 3,4-литровым бензиновым турбмотором. Его отдача составляет 349 лошадиных сил, а в паре с двигателем работает автоматическая коробка передач и полноприводная система.

Особенностью Lexus GX нового поколения, представленного в прошлом году, является его невероятная безотказность. Журналисты авторитетного портала «US News», ссылающиеся на всевозможные рейтинги ведущих автомобильных агентств, называют GX самым надежным 3-рядным SUV в мире.

В недавнем исследовании эта модель заработала за свою безотказность 89 баллов из 100 возможных, опередив Toyota 4Runner на 3 балла.

Сколько стоит новый Lexus GX в России? Разброс цен на машину велик. Минимальный входной прайс за эту модель составляет 10 миллионов рублей, тогда как максимальный ценник может достигать отметки в 19 миллионов 500 тысяч рублей.