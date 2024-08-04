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Nissan Cube нового поколения показан на первых изображениях

Он превратится в гибрид или чистый электромобиль

Текст: Алексей Шмидт
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Nissan завершил производство модели Cube в 2019 году и не предусмотрел для него наследника. Но не так давно в японской прессе начали появляться слухи о возможном возрождении этого экстравагантного хэтчбека. Первым об этом написало издание «MAG-X», а теперь вслед за ним информацией о проекте поделились дизайнеры студии «Enhance_Cars».

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На этот раз речь шла не о технических подробностях, а о визуальных. Художники задействовав свою фантазию подготовили первый рендер, демонстрирующий возможный внешний облик Nissan Cube нового поколения.

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В своей работе специалисты черпали вдохновение с тизеров Nissan (один из них выше), где не так давно появился некий безымянный автомобиль, отличительной чертой которого оказались L-образные светодиоды сзади.

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Художники уверены, что новый Cube получит такие блоки фар в том числе спереди. Помимо них машину ждет появление аналогичных по форме обрамлений над головной оптикой, закрытая решетка радиатора, намекающая на то, что автомобиль будет гибридным или полностью электрическим, а также строгий бампер и раздвижная задняя дверь слева. 

Никаких технических подробностей об автомобиле, разумеется, пока нет. Сроки появления нового Cube в продаже также пока засекречены, но судя по анонсам Nissan, машина появится на свет точно до 2030 года. 

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