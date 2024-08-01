ДомойАвтоновости сегодняЭксперт назвал один автомобиль Toyota, у которого большие проблемы с двигателем

Эксперт назвал один автомобиль Toyota, у которого большие проблемы с двигателем

Он советует не покупать машины, в которые внедряют новые моторы и трансмиссии

Текст: Алексей Шмидт
d9bb3298936984574b5139b6ccbbacb5 1

С момента появления первых автомобилей автопроизводители создали сотни конфигураций двигателей, так что надеяться на то, что все они надежны, не стоит. Ремонт мотора часто стоит космических денег и превращается в одну из главных статей расходов на машину. 

Как не попасть на поломку двигателя на примере Toyota рассказал YouTube-блогер Скотти Килмер. По словам эксперта, стоит избегать новых поколений даже самых надежных моделей, которые переживают серьезную техническую модернизацию:

«Никогда не покупайтесь на новый дизайн. Добровольно становиться испытателем для нового двигателя или коробки передач – плохая идея».

2 2024 Toyota Tundra 1974 LTD front view

В качестве примера бывший автомобильный механик приводит пикап Toyota Tundra, который долгое время продавался с неубиваемым мотором V8. Однако в свежей генерации машина сильно изменилась технически, получив не только новую трансмиссию, но и другой мотор – современный битурбированный V6. И, как выяснилось совсем недавно, с ним возникли серьезные проблемы.

Напомним, не так давно Toyota объявила об отзыве Toyota Tundra и Lexus LX, оснащенных двигателями V6 твин-турбо.

Интересное на Daily-Motor.Ru
Снимок экрана 2024 08 01 в 13.37.12

При производстве в их блоки цилиндров попала металлическая стружка, которая способна приводить к серьезным поломкам даже новых автомобилей. Компания объявила отзывную кампанию и обязалась заменить бракованные моторы на новые на более 100 тысячах автомобилей. 

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+