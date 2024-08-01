В Россию ввозят народный корейский седан за 1,6 миллиона рублей

За последние годы цены на иномарки в России сильно выросли, так что сегодня найти такие автомобили в России за более-менее вменяемые деньги практически невозможно. Но буквально на днях у покупателей в РФ появился такой шанс с появлением на нашем рынке корейского седана, который считается одной из самых бюджетных моделей Kia.

По данным Daily-Motor.Ru, в Россию начали ввозить 4-дверку Kia Pegas. Этот автомобиль создавался корейцами специально для китайского рынка и благодаря своей цене носит статус «народного». Машина появилась в 2017 году и была построена на архитектуре PB, роднящей ее с бестселлером Rio предыдущей генерации.

Добравшиеся до РФ «Пегасы» оснащены безальтернативным для них 1,4-литровым бензиновым атмосферным мотором, мощность которого составляет 95 лошадиных сил. Трансмиссия – классический 4-ступенчатый автомат, а привод – передний.

Несмотря на компактные размеры и бюджетность салон машины предусмотрен на пять человек, а внутри автомобиля установлены такие прелести цивилизации как кондиционер, электростеклоподъемники и, хоть и примитивная, но акустическая система.

Ценник на Kia Pegas 2024 года выпуска в России составляет 1 миллион 667 тысяч рублей.