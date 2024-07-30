Появились фотографии Toyota Land Cruiser 250 в «бомж-комплектации»

Toyota Land Cruiser 250 можно назвать внедорожником с двумя личностями. С одной стороны это роскошный и желанный автомобиль, а с другой машина, корни которой уходят в утилитарное прошлое. На большинстве рынков стартовая комплектация «250-го» почти не отличается от «топовых» версий, но существует одно место, где эту модель продают в практически «голом» виде.

Речь идет о фирме Toyota Gibraltar Stockholdings, которая обслуживает такие агентства, как Красный Крест, ООН и другие. Специально для них «Тойота» выпускает максимально бюджетные варианты Land Cruiser, которые затем подвергаются доработкам в зависимости от нужд той или иной организации.

Судя по снимкам, так называемой «бомж-комплектации» LC 250 (у нее сейчас даже нет своего названия) недостает кожаного салона и сидений с электроприводом, а также круиз-контроля. Руль машины отделан полиуренатовым материалом, бампера, зеркала и дверные ручки неокрашены, а колеса сделаны как можно более компактными.

Несмотря на все это, внутри «двухсот пятидесятого» сохраняется хоть и небольшой, но мультимедийный экран, USB-порты и воздуховоды для пассажиров заднего ряда.

Самая бюджетная спецификация Land Cruiser 250 идет только с одним вариантом двигателя. Это хорошо знакомый всем 2,8-литровый турбодизель, использующийся в Hilux и Fortuner. Его мощность равна 201 лошадиной силе, а пиковый крутящий момент составляет 500 Нм. В паре с мотором работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач и система постоянного полного привода.

Сколько стоит самая бюджетная версия Land Cruiser 250 не уточняется, ведь приобрести ее частным покупателям попросту невозможно. Внедорожник предназначен для использования исключительно гуманитарными организациями.