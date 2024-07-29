Land Cruiser за полцены: раскрыт один важный секрет о новом внедорожнике Toyota

Ближайшей новинкой Toyota в сегменте SUV является проект нового внедорожника, который расположится в семействе Land Cruiser. Предполагалось, что машина станет бюджетной альтернативой своих крупных родственников и поступит в продажу в конце этого, либо в начале следующего года.

Накануне инсайдерский портал из Японии «BestCar» раскрыл один важный секрет об этой модели. И касается он цены такого внедорожника.

Журналисты утверждают, что стоимость LandCruiser FJ (ожидается, что машину назовут именно так), будет ниже, чем на международных рынках (за пределами Японии) просят за Toyota Fortuner нынешнего поколения.

Если провести аналогию с прайс-листами на Fortuner, то ценник на LandCruiser FJ может оказаться в половину ниже, чем сейчас просят за самую простую комплектацию Land Cruiser 300.

Ближайшим рынком с Россией, где «трехсотый» продается официально, является Казахстан. Там цена на машину начинается от 35 миллионов 300 тысяч тенге (6,4 миллиона рублей). В случае, если сравнение окажется верным, то стоимость мини-версии Land Cruiser должна составить порядка 3,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что LandCruiser FJ будет построен на бюджетной платформе IMV0. Длина автомобиля составит примерно 4,5-метра, а ширина будет равна 1,8-метрам.

Машине достанется прочное шасси с лестничной рамой и полным приводом, а также высокий дорожный просвет и углы въезда и съезда, адаптированные для езды по бездорожью.

Под капотом новинки обещает расположиться 2,5-литровый бензиновый гибридный мотор, который сейчас устанавливается в RAV4 PHEV.