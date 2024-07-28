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В Россию привезли корейский легковой пикап на базе Hyundai Tucson

Он стоит дороже 5 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Hyundai давно не продает свои машины в России официально, но недостатки автомобилей этой компании на нашем рынке не ощущается. А все благодаря усилиям «серых» дилеров, которые периодически завозят в РФ модели этого корейского автопроизводителя по параллельному импорту.

На этот раз до России добрался первый в истории компании легковой пикап, который ценится за рубежом. В его основе лежит популярный кроссовер Hyundai Tucson.

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Как выяснил Daily-Motor.Ru, отечественные параллельные импортеры ввезли в РФ несколько экземпляров новых пикапов Hyundai Santa Cruz. Машины доступны как в живом виде, так и под заказ. 

Пикапы оснащены 2,5-литровым бензиновым двигателем GDI, выдающим 194 лошадиные силы. Ассистирует ему автоматическая трансмиссия и система полного привода.

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Автомобиль способен буксировать прицеп массой до 1,6 тонны, а его арсенал включает в себя мультимедийную систему с повернутым к водителю дисплеем, климат-контроль, плюс набор систем безопасности и комфорта. 

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За рубежом Hyundai Santa Cruz стоит от 27 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей), но в России пикап оценили гораздо дороже. Цены на ввезенные в РФ машины составляют 5 миллионов 50 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:hyundai

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