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Mitsubishi не собирается снимать с производства второе поколение Delica

Коммерческий грузовичок не хочет уходить на пенсию

Текст: Ростислав Архипов
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Какие автомобили одного поколения являются рекордсменами по долгожительству? Единственные имена, которые приходят в голову, это Nissan Patrol (Y61) и Toyota Land Cruiser (70). Но тому и другому очень далеко по этому показателю до Mitsubishi L300. 

L300, известный в Японии как вторая генерация Delica, появился в 1979 году. С тех пор находится в непрерывном производстве и, похоже, не собирается покидать конвейер.

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Как сообщает филиппинский офис издания «Top Gear», Mitsubishi не собирается отказываться от этой коммерческой модели, которая продается на азиатском рынке уже на протяжении 45 лет.

Накануне японский автопроизводитель опубликовал в своих соцсетях изображение L300 с подписью, которая гласит следующее: «Здесь сегодня, завтра и еще долго!». И явно намекает на то, что отказываться от этой универсальной модели компания не намерена.

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Напомним, в последнее время список вариантов L300 на азиатских рынках был заметно расширен. Коммерческий грузовичок получил несколько новых вариантов кузова.

Если этой модели Mitsubishi удастся дожить до 2029 года, то она отметит 50-летний юбилей. 

Источник:Top Gear
Фото:Mitsubishi

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