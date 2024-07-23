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Самые надежные пикапы делает не Ford и не Chevrolet, а Toyota

Об этом свидетельствует свежее исследование J.D.Power

Текст: Алексей Шмидт
052 2024 Toyota Tundra TRD Pro front three quarters

Компании Ford и Chevrolet обладают крупным портфолио пикапов и большая часть из них обладает репутацией долговечных автомобилей. Но, если верить новому исследованию, проведенному журналистами «J.D.Power», это далеко не те автопроизводители, которые делают самые надежные пикапы.

Согласно информации, которая была основана на жалобах реальных владельцев машин в утилитарном сегменте, самые безотказные пикапы выпускает Toyota.

Авторы исследования ссылаются на опрос тысяч автовладельцев, которые рассказали обо всех проблемах со своими машинами: от трещин краски до поломок двигателя, трансмиссии, электроники и много другого.

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Каждому автопроизводителю присваивали балл на основе количества зарегистрированных проблем на 100 выпущенных машин. Чем ниже оказывалась эта цифра, тем лучше дела обстояли с надежностью его продукции.

В случае с Toyota и ее пикапами среднее количество неисправностей на 100 автомобилей в 2024 году составило 147 – это лучший показатель в сегменте. Японский автопроизводитель опередил по нему расположившегося вторым Chevrolet, количество поломок в продукции которого оказалось равно 174 дефектам на 100 выпущенных машин. 

Что касается лучших моделей Toyota в сегменте пикапов с точки зрения надежности, то ими были названы Toyota Tacoma и Toyota Tundra

Источник:J.D.Power
Фото:Toyota

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