Появилась информация о новом поколении кроссовера Toyota Harrier

Не так давно Toyota, Mazda и Subaru объявили о том, что готовы к переходу на новые технологии в проектировании своих двигателей. Первой собственный проект представила «Тойота», продемонстрировавшая 1,5-литровый турбомотор NA и 2-литровый «наддувный» агрегат. Силовые установки спроектированы таким образом, чтобы быть компактней актуальных, а также оказаться более мощными и термически эффективными.

Накануне выяснилось, какая модель Toyota может первой получить один из этих двигателей под свой капот. Судя по информации, размещенной на японском инсайдерском сайте «Best Car», ей может оказаться новое поколение кроссовера Toyota Harrier.

В следующей генерации «Харриер» может разжиться свежим 1,5-литровым турбомотором, производительность которого пока не раскрывается. Двигатель разработан таким образом, чтобы использоваться в сегментах B и C в атмосферном варианте и в C и D в версии с «наддувом». Связку в более производительной модификации ему составит как довесок в виде стартер-генератора, так и полноценный электромотор.

Ожидается, что кроссовер получит более стильный и аэродинамичным дизайн с низким уровнем капота, а также уникальными пропорциями, которые сделают из него невысокий вседорожник.

Премьеру новый Toyota Harrier должен справить в 2026 году.