Toyota обещает в новом поколении RAV4 дать покупателям всё, что они просили

Следующая генерация бестселлера Toyota RAV4 уже не за горами. Разработка кроссовера идет максимально быстрыми темпами, чтобы не отстать от конкурентов.

На днях глава операционного офиса японской марки Эндрю Гиллеланд дал интервью порталу «Automotive News», в котором пообещал, что в новом поколении инженеры не только не испортят RAV4, но и дадут покупателям все, что они долгое время просили.

По словам топ-менеджера «Тойоты», будущая генерация «РАВ4» станет отражением требований рынка, а те, кто выберут эту модель, не будут ни в чем нуждаться:

«Клиент нам четко объяснил, чего он хочет от RAV4: это размер, кузов, уровень производительности и технологии. Мы не хотим испортить эту формулу».



Первое шпионское фото нового поколения Toyota RAV4

Никаких официальных технических сведений о том, чего можно ждать от нового поколения RAV4 пока нет. Ровно то же самое можно сказать и о сроках запуска модели в продажу.

По слухам, автомобиль с кодовым обозначением XA60 собираются вывести на рынок ориентировочно в течение 2026 года, но точные даты пока не определены и будут зависеть от того, насколько быстро инженеры Toyota справятся со своими задачами.