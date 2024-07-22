Новый BMW X5 показали в смелом стиле концепта Neue Klasse

BMW находится в разгаре трансформационного периода, запуская множество новых моделей, построенных как на базе ожидаемого проекте Neue Klasse, так и на проверенной платформе CLAR. И все они могут похвастаться тщательно переработанным внешним видом. Одной из самых важных новых моделей в разработке является следующее поколение X5, которое может получить дизайн, близкий к тому, что показан на рендерах издания «Kolesa».

Ранее в этом месяце фотографы-шпионы запечатлели испытания прототипов X5, покрытых тяжелым камуфляжем и облицовкой. Несмотря на то, что большая часть их дизайна была скрыта, они все же заметно отличались от текущей модели, вызывая любопытство по поводу окончательного внешнего вида. Если эти новые рендеры X5 2027 года окажутся точными, то кроссовер может получить гораздо более изящный дизайн, нежели его предшественник.

Самые привлекательные перемены можно распознать на начальном этапе. Как и концепт «X», X5 2027 года оснащен решеткой радиатора с подсветкой, которая намного компактнее, чем массивные, распространившиеся на моделях BMW в последние годы.

Светодиодные фары интегрируются с новыми решетками радиатора и оснащены LED- элементами, а дополняет картину агрессивный бампер с резкими линиями и черными акцентами.

Одним из самых интригующих моментов в BMW X5 2027 года, который был заметен на недавних шпионских снимках, стало полное отсутствие традиционных дверных ручек. Как показывают эти рендеры, новая модель будет иметь небольшие электронные губы, выходящие из средних и задних стоек, как у Ford Mustang Mach-E.

В задней части нового X5 также можно будет найти нечто интересное. Фонари выглядят уже, чем у текущей модели, и имеют замысловатую светодиодную подпись. Также виден смелый диффузор, хотя такому кроссоверу вряд ли понадобится столько прижимной силы, идущей на заднюю ось.

В отличие от моделей на базе Neue Klasse, которые будут строго электрическими, X5 2027 года, как полагают, будет спроектирован на платформе CLAR, предлагая ряд вариантов трансмиссии. От машины ждут все: от традиционных двигателей внутреннего сгорания до гибридов и полностью электрических модификаций.

Хотя детали проекта все еще держатся в секрете, можно с уверенностью сказать, что двигатели внутреннего сгорания станут менее объемными и будут спроектированы с учетом топливной эффективности.

Премьера нового BMW X5 запланирована на 2026 год.