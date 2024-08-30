Первый электрический BMW X5: как он будет выглядеть

Будущее знаменитого кроссовера BMW X5 все ближе. Текущая модель находится в гамме баварского автопроизводителя с 2018 года и, возможно, будет заменена в период с 2026 по 2027 год. Свежие слухи говорят, что немцы сосредоточатся на электромобилях, а значит существует высокая вероятность превращения «Икс пятого» в батарейный SUV (по крайней мере в одной из модификаций). Как он может выглядеть показали дизайнеры портала «Motor1».

Самый долгоживущий вседорожник в модельном ряду баварцев в случае, если ему действительно придется стать электромобилем, во внешних изменениях может пойти по пути концепт-кара Neue Klasse X. Стиль этого прототипа обещает стать источником вдохновения для большей части новых моделей BMW, и X5 здесь не исключение.

На рендере, подготовленном зарубежными художниками, видно, что машина оснащена современной интерпретацией классической решетки в форме «ноздрей», а также необычными минималистичными фарами со светодиодным рисунком в виде штрихов.

Автомобиль может получить острые края и оквадраченные формы с большими колесными арками, предназначенными для колесных дисков диаметром до 22 или даже 23 дюймов.

Как сообщают немецкие инсайдеры, будущий X5 не будет построен на платформе Neue Klasse. Вместо этого машину спроектируют на усовершенствованном варианте «тележки» CLAR, которая позволит сохранить в гамме модели ДВС, но расширить этот список электрическими силовыми установками.

Что касается полностью батарейной модификации, то здесь указывается емкость батареи до 100 кВт/ч, что обеспечит электрическому X5 запас хода до 600 километров. Мощность машины в топовых версиях может составить более 600 лошадиных сил.