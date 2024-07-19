Следующему поколению BMW X5 полностью переделают дизайн

BMW X5 готовится к выпуску совершенно новой модели, которая, вероятно, увидит свет в следующем году. Просочившиеся шпионские фотографии, сделанные британским сайтом «AutoExpress», дают первое представление о том, чего ждать от этой модели.

В отличие от своего младшего брата X3, который обладает собственным электрическим аналогом (iX3), X5 продолжит выпускаться на устоявшейся платформе CLAR. Эта адаптивная «тележка» позволяет использовать как бензиновые, так и электрические силовые агрегаты, что намекает на вероятность будущего iX5.

Закамуфлированный X5, попавший в объектив фотошпионов, представляет собой подключаемый гибрид (PHEV), что подтверждается наличием у него зарядного порта и обычной выхлопной трубы.

Передняя часть машины поразительно похожа на электрический внедорожник Neue Klasse, отличаясь затемненной решеткой радиатора и гладкими, обволакивающими фарами.

Переходя к боковым сторонам, новый X5 может похвастаться более длинной колесной базой по сравнению с X3, о чем свидетельствует дополнительная стойка в заднем стекле, тогда как задняя часть сохраняет привычный силуэт с покатой дверью багажника и спойлером на крыше.

Интерьер прототипа намекает на потенциальное изменение двухэкранной компоновки текущего X5. Новый дизайн, похоже, отдает предпочтение большему центральному сенсорному экрану в сочетании с отдельной, меньшей цифровой приборной панелью за рулевым колесом, отражающей компоновку, которую можно увидеть в концепт-каре Vision Neue Klasse X.

Что касается технической части, то, по слухам, из числа двигателей нового «Икс пятого» выпадут 4-цилиндровые варианты, так что в «базе» в новом X5 можно будет рассчитывать только на 6-цилиндровый дизель в модификации Drive30d. Следом за ним расположится более производительная версия xDrive40d.

Бензиновые варианты, вероятно, включат в себя 6-цилиндровый мотор, работающий как подключаемый гибрид (PHEV), который сможет похвастаться большим запасом хода на электричестве, нежели в актуальном кроссовере.