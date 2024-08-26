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Новое суперкупе BMW Neue Klasse: что о нем известно

Показан его реалистичный рендер и раскрыты подробности

Текст: Ростислав Архипов
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Компания BMW вот-вот расширит свою новоиспеченную серию Neue Klasse радикально новым купе, которое будет сочетать в себе элементы спортивного автомобиля и кроссовера с высокой посадкой. Ожидается, что эта новинка станет флагманом баварского автопроизводителя и окажется духовным преемником ныне несуществующего родстера и купе i8.

Дизайнеры «CarsCoops» пофантазировали на тему экстерьера этой модели, подготовив первые рендерные изображения нового немецкого суперкупе.

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Предполагается, что машина получит акулий нос, готовый к броску. Двойную решетку радиатора BMW переосмыслят на новый лад с помощью подсвеченного контура, интегрированного в фары и панели «гриля», а низкий капот научат плавно перетекать в мускулистые крылья. 

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Боковой профиль купе получит гладкий и футуристичный стиль с короткими свесами и эффектно вылепленными дверьми, создающими трехмерный эффект.

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Интерьер новинки «БМВ» пока засекречен, но журналисты ждут, что он получит смелые и минималистичные темы, которые недавно показали в линейке концептов Neue Klasse.

Машина может обзавестись двухместной кабиной с угловатыми краями, экологичными материалами и передовыми технологиями с интеграцией искусственного интеллекта и возможностями полуавтономного вождения. 

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На тестовых прототипах новинки отсутствовали тормозные суппорты, что породило слухи о возможном использовании в ней революционных электромоторов, установленных в ступицы. Предполагается, что в основу системы ляжет 800-вольтовая электрическая архитектура, но ее мощность пока не раскрывается. 

Производство автомобиля хотят наладить во второй половине следующего года. 

Источник:Carscoops
Фото:Carscoops

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