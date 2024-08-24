Стал известен лучший автомобиль середины века: это одна из легенд Volkswagen

В этом году Volkswagen Golf отмечает свой 50-летний юбилей. И эта знаменательная дата совпала с получением машиной знаменательной награды. В рамках конкурса лучшие автомобили года – The New Car World Championships легендарной модели немецкой марки досталось звание «Лучшего автомобиля середины века».

В состав жюри, присуждающего премию, входят всемирно известные независимые автомобильные дизайнеры, инженеры, деятели автомобильной промышленности, известные спортсмены автоспорта, журналисты, телеведущие, работники СМИ, продавцы автомобилей, автомобильные консультанты, руководители автоклубов и организаторы тематических мероприятий.

Среди судей, проголосовавших за Golf, был Джон Оутс (член Зала славы рок-н-ролла), а также участники популярного музыкального дуэта Hall & Oates.

С более чем 37 миллионами проданных единиц на сегодняшний день, Volkswagen Golf считается самым успешным автомобилем в истории немецкой марки, превосходя даже легендарный Beetle, по крайней мере, с коммерческой точки зрения.

За 50 лет производства «Golf» стал настоящим бестселлером и постепенно смог расширить свою привлекательность за счет таких желанных версий как кабриолет, R и GTI.