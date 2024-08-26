Этот внедорожник Honda на базе Land Rover чуть не похоронил репутацию компании

На протяжении всех истории автомобильной промышленности в мире существовало множество альянсов между брендами, которые выпускали одинаковые машины для разных рынков. Иногда сотрудничество шло вполне нормально, но иногда ничего хорошего из этой задумки не выходило. Один из таких примеров – внедорожник Honda Crossroad, который построили на базе Land Rover. Машина едва не похоронила репутацию японской марки, которую она нарабатывала десятилетиями.

В 90-х в ассортименте «Хонды» не было ни одной внедорожной модели и это считалось проблемой, так как все конкуренты компании продавали такие машины еще с 80-х. Ситуация заставила руководство Honda искать автопроизводителя, с которым можно было бы объединиться для производства модели 4×4 и сэкономить на затратах.

Выбором японцев стал британский Land Rover и его модель Discovery. Впоследствии результатом сотрудничества двух компаний оказался внедорожник Honda Crossroad, появившийся в 1993 году. Автомобиль был тем же самым Discovery, но с небольшими эстетическими изменениями.

Все было бы хорошо, но Land Rover тогда переживал не лучшие времена. Машины этой компании были печально известны проблемами с качеством и надежностью, которые, разумеется, распространились и на бейдж-инжиниринговую «Хонду». К тому времени японцы уже успели наработать репутацию компании, выпускающей неубиваемые автомобили, и она чуть не пошла прахом.

Honda Crossroad оказался абсолютным коммерческим провалом. Машина страдала от плохого качества сборки, а в 1997 году была отозвана из-за абсурдной проблемы – неисправности водительской двери, которая открывалась во время движения. Кроме того, помимо всех недостатков Crossroad был еще и очень дорогим автомобилем.

Годом спустя BMW купила Land Rover, что не понравилось руководителям «Хонды» и они решили покончить с Crossroad. Вот только сделать это сразу не удалось. Внедорожник пришлось выпускать до 1998 года, когда завершилось производство первого поколения Discovery.

Сегодня найти такие машины в продаже практически невозможно. А редкие владельцы этих автомобилей уже давно заменили на них значки с Honda обратно на Land Rover.