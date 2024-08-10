Идеальный Honda S2000 продают дороже 10 миллионов рублей

В мире есть не так много автомобилей, которые способны реально конкурировать с Honda S2000. Эта модель кладезь инженерных решений, которые сделали ее не только надежной, но еще и очень быстрой. Сегодня найти S2000 в идеальном состоянии почти невозможно, но недавно один из таких редчайших экземпляров выставили на продажу на аукционе «Bring a Trailer».

Он сошел с конвейера в далеком 1999 году и был предназначен для японского рынка, но в какой-то момент оказался в США.

Кузов S2000 выкрашен в ярко желтый цвет, а салон обладает черной отделкой. На фотографиях машина выглядит идеально, словно только выехала из стен завода, где ее собрали механики.

Под капотом родстера установлен двигатель с отдачей в 250 лошадиных сил и 208 Нм крутящего момента. Он передает всю эту мощность на 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Помимо небольшого пробега, отличной трансмиссии и потрясающего состояния этого экземпляра, он еще и стоковый, что редкость для любого японского автомобиля той эпохи. Этот японский кабриолет есть за что любить, но в случае с ним существует одна большая горькая пилюля.

Лот оценен в колоссальные 120 тысяч долларов или 10 миллионов 415 тысяч рублей по актуальному курсу. Такая цена, вероятно, обусловлена тем, что пробег автомобиля составляет всего 1200 км.