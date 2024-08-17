Владелец Honda шокирован: дилерский центр разбил его машину после того, как он попросил заменить на ней шины

В Сети можно найти немало случаев, когда сотрудники дилерских центров вместо того, чтобы провести сервисный ремонт машины, выводили ее из строя. Но такие вещи происходят не только в России. Недавно в США владелец Honda рассказал о том, как отвез автомобиль в автосалон, чтобы заменить на нем шины. Но в итоге оказался шокирован, когда увидел, что с ним случилось.

Журнал «Daily Dot» опубликовал статью, в которой ссылается на отзыв пользователя соцсети «TikTok» с ником «@autizzyskrr».

В записанном видео мужчина рассказал, что приехал в автосалон для замены шин, но у него не было времени ждать, поэтому он вызвал такси и отправился решать бытовые вопросы. Однако когда вернулся, то увидел, что его машина сильно повреждена.

Оказалось, что механики въехали задним ходом в гараж, разбив при этом два задних фонаря и крышку багажника. Автосалон согласился починить автомобиль и выдал пострадавшему владельцу подменную машину. Но на этом история не закончилась.

В один из дней он заехал в дилерский центр и увидел, что его «Хонда» в ожидании запчастей стоит припаркованная на стоянке со снятой крышкой багажника, хотя на улице идет дождь.

Автор ролика выразил надежду, что на этот инцидент обратит внимание Honda и позволит ему оставить себе выданный ему в качестве подменного автомобиля Accord.