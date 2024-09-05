Suzuki Jimny может превратиться в 4-дверный пикап: чего ждать от его дизайна

Этим летом руководство Suzuki в первый раз за долгое время не исключило дебют новых вариантов своего популярного рамного внедорожника Jimny. Намек был сделан на появление у бестселлера компании кузова пикап. Якобы машину могут построить на базе 3-дверного «Джимни» и предлагать на отдельных рынках сбыта.

Независимый дизайнер Клебер Силва пофантазировал на этот счет, но в своей работе опирался не на короткий вариант Jimny, а на его 5-дверную версию, доступную сейчас в Индии и Африке.

Художник опубликовал серию рендеров Jimny Pickup в своем профиле на сайте «Behance», отрезав с помощью фотошопа верхнюю часть кузова обычного пятидневного внедорожника.

Благодаря этому автомобиль обзавелся хоть и крошечным по меркам современных пикапов, но грузовым пространством, а также откидной крышкой и пластиковым бампером с выемкой в форме ступени, позволяющей получать доступ внутрь платформы.

Превращение внедорожника «Джимни» в пикап вряд ли приведет к тому, что машина сменит двигатель. Сейчас этот автомобиль продается как в 3-дверной, так и 5-дверной версиях с 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 105 «сил» и 134 Нм, который не предназначен для перевозки объемных грузов.

Впрочем, учитывая, что о большой вместительности грузового отсека виртуальной машины говорить не приходится, она могла бы неплохо справляться с задачей перевозки негабаритной поклажи, особенно, когда нужно подвести что-то в места, куда невозможно пробраться ни на чем, кроме внедорожника.