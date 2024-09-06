«Заряженный» хэтчбек Suzuki Swift Sport: появились новые подробности

Вслед за оригинальным хэтчбеком Suzuki Swift японский автопроизводитель готовит «заряженную» версию этой модели, которая получит к своему имени приставку Sport. Машина должна появиться на свет до весны 2025 года. Накануне японские инсайдеры раскрыли о ней свежие подробности.

Как пишет портал «BestCar», автомобиль собираются продавать с рядным 1,4-литровым 4-цилиндровым турбомотором, связку которому составит 48-вольтовый стартер-генератор. Это совершенно иной двигатель по сравнению с шестым поколением Swift, который получил 1,2-литровую бензиновую «тройку» Z12E с комбинированным впрыском.

Силовой агрегат Swift Sport станет пережитком текущей модели, но последняя информация говорит, что диапазон его усовершенствования окажется велик.

Журналисты утверждают, что «это будет двигатель, близкий к новой разработке». Его мощность составит 150 лошадиных сил, 15 л.с. к которому добавится благодаря электронному довеску. Ассистировать мотору предстоит 6-скоростной МКПП или 6-ступенчатому «автомату».

В Suzuki уверены, что благодаря массе всего в 960 кг новый Swift Sport сможет демонстрировать неплохие динамические показатели, но его цифры разгона с места до 100 км/ч и максимальной скорости пока засекречены.

Презентация новинки должна состояться в декабре 2024 года – январе 2025 года. Стоимость машины может оказаться равна суммам от 2,3 до 2,5 миллиона иен или 1,4 – 1,6 миллиона рублей по действующему курсу.