У нового хэтчбека Suzuki Swift скоро появится «газовая» версия

Премьера нового поколения хэтчбека Suzuki Swift состоялась в конце прошлого года. 5-дверка получила новый дизайн, а также обзавелась более современным 3-цилиндровым двигателем, пришедшим на смену устаревшей «четверке». Новинка была неплохо принята покупателями как в родной Японии, так и в Индии, где такие машины выпускает дочка Suzuki, известная как Maruti.

Вскоре у Swift должна появиться новая модификация, которая, как ожидается, добавит автомобилю еще большей популярности. Речь идет о варианте хэтчбека, способном работать не только на бензине, но и на природном газе.

Новое исполнение Swift получит к названию приставку CNG и появится в продаже в середине сентября. Автомобиль продолжит работать со своим 1,2-литровым трехцилиндровым мотором Z12E, но на этот раз он впервые будет адаптирован под использование метана. Это позволит сократить и без того невысокие расходы покупателей таких машин на топливо.

Напомним, в оригинальной конструкции двигатель Suzuki Z12E потребляет в зависимости от режима езды от 3,9 до 4,5-литров бензина. В случае с его работой на природном газе цифры денежных затрат на топливо могут сократиться примерно вдвое.