В Россию привезли первый электрический седан в истории Toyota

Toyota долгое время игнорировала сегмент полноценных электричек, но в какой-то момент поняла, что без них не обойтись. В конечном счете был создан седан bZ3, ставший первой на 100-процентов батарейной 4-дверкой компании. На днях этот автомобиль приехал в Россию по параллельному импорту.

По данным Daily-Motor.Ru, отечественные «серые» автосалоны начали торговлю в РФ новыми седанами bZ3 2024 производственного года. Партия автомобилей прибыла в Россию из КНР, где ведется их сборка (на совместном предприятии с FAW).

Несмотря на то, что такие машины обладают шильдиками Toyota, формально они являются детищами сразу трех компаний: самой «Тойоты», а также китайских BYD и FAW, разработавшими для них электрические компоненты.

Длина Toyota bZ3 составляет 4,7-метра, ширина достигает отметки в 1,8-метра, а высота равна 1,5-метрам. Таким образом, по габаритам электрический седан немного превосходит бестселлер Corolla. При этом длина его колесной базы превышает расстояние между осями автомобиля, который находится даже классом выше – Camry.

На российском рынке Toyota bZ3 2024 года выпуска предлагают в нескольких вариантах оснащения с электромоторами мощностью от 181 до 242 лошадиных сил. Запас хода 4-дверок способен достигать цифры в 616 километров.

Цены на первый в истории полностью электрический седан «Тойоты» в России стартуют с отметки в 3 миллиона 118 тысяч рублей и могут доходить до 4 миллионов 240 тысяч рублей в зависимости от комплектации и прихоти продающего его автосалона.