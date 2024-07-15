Разочарованные владельцы Toyota Mirai подали на компанию в суд из-за головных болей с водородным топливом

Группа арендаторов и владельцев Toyota Mirai, по-видимому, разочарованных реальностью владения водородными автомобилями, подала коллективный иск против автопроизводителя. Он нацелен на маркетинг-офис Toyota и обвиняет его сотрудников в том, что они вводят потребителей в заблуждение относительно повседневного использования автомобилей FCEV (водородомобили).

Истцы указывают на ряд недостатков, в том числе на нехватку действующих заправочных станций, дефицит и стремительно растущую стоимость водородного топлива, а также разочаровывающий запас хода Mirai, который значительно отстает от заявленных цифр.

Согласно информации, заключенной в иске, Toyota и ее продавцы заявляли потенциальным покупателям, что «водородное топливо доступно, а заправка Mirai беспроблемна», добавляя, что это будет «сравнимо с заправкой бензином». Однако реальность нарисовала другую картину.

Владельцы и арендаторы Mirai сообщают о частых трудностях с поиском совместимых заправочных станций, что требует длительных поездок. Даже прибытие на станцию не гарантирует успеха, так как проблемы со сломанным оборудованием или несовместимыми топливными картами часто оставляют их затруднительном положении.

Невозможность дозаправки может сделать Mirai неработоспособным, что потребует использования эвакуатора и альтернативного транспорта. Обладатели этого водородомобиля Toyota жалуются, что водородное топливо может быть недоступно «в течение нескольких дней», а заправка занимает «в среднем много часов».

Владельцы Mirai рассказывают, что дальность хода на их машинах отстает примерно 160 км от официальных паспортных цифр Toyota, что значительно ограничивает их свободу поездок между дозаправками. В иске также подчеркивается 200-процентный рост цен на водородное топливо за последние несколько лет.

Вишенкой на торте является ужасающая ликвидность таких машин. Пользователи японского водородомобиля сетуют на то, что все вышеупомянутые проблемы серьезно повлияли на стоимость перепродажи Toyota Mirai, которая, по статистике, после 5 лет использования сохраняет только 19,4 процента своей первоначальной стоимости.

Как пишет «CarsCoops», истцы и члены группы владельцев Mirai требуют от Toyota возмещения ущерба, обвиняя компанию в незаконном поведении и введении в заблуждение своих клиентов.