В Японии ждут анонса новой Mitsubishi Delica D:6

В октябре 2023 года на выставке Japan Mobility Show состоялась премьера концепт-кара, получившего многозначный индекс D:X. Автомобиль представлял собой внедорожный минивэн с футуристичным дизайном, который как никто иной подходил под формат нового поколения модели Delica.

По информации японского сайта «Kuruma-News», до официального анонса новой генерации «Делики» остается всего ничего. О выпуске машины обещают объявить уже в этом году, раскрыв о проекте первые подробности.

Ранее инсайдеры заявляли, что длина Delica D:6 составит без малого 5 метров, а расстояние между осями минивэна будет равно почти трем метрам. Внутри машины установят три ряда сидений, а как минимум одно из кресел (скорее всего переднее пассажирское) сможет поворачиваться на 180 градусов.

В качестве движущей силы для новинки японские журналисты видят гибридную установку, в основу которой ляжет 2,4-литровый бензиновый мотор. Пару ему составит электрический двигатель, который суммарно с ДВС будет выдавать до 320 лошадиных сил.

Дополнить картину предстоит продвинутой электрифицированной системе полного привода 4WD S-AWC, которая сейчас испытывается компанией и может в будущем появиться на новом поколении внедорожника Pajero.

Сроки премьеры новой «Делики» не раскрываются, но ходят слухи, что машину можно будет увидеть вживую уже к осени 2026 года.