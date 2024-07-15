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В Японии ждут анонса новой Mitsubishi Delica D:6

До него остаются считанные месяцы, а то и недели

Текст: Алексей Шмидт
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В октябре 2023 года на выставке Japan Mobility Show состоялась премьера концепт-кара, получившего многозначный индекс D:X. Автомобиль представлял собой внедорожный минивэн с футуристичным дизайном, который как никто иной подходил под формат нового поколения модели Delica.

По информации японского сайта «Kuruma-News», до официального анонса новой генерации «Делики» остается всего ничего. О выпуске машины обещают объявить уже в этом году, раскрыв о проекте первые подробности.

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Ранее инсайдеры заявляли, что длина Delica D:6 составит без малого 5 метров, а расстояние между осями минивэна будет равно почти трем метрам. Внутри машины установят три ряда сидений, а как минимум одно из кресел (скорее всего переднее пассажирское) сможет поворачиваться на 180 градусов. 

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В качестве движущей силы для новинки японские журналисты видят гибридную установку, в основу которой ляжет 2,4-литровый бензиновый мотор. Пару ему составит электрический двигатель, который суммарно с ДВС будет выдавать до 320 лошадиных сил. 

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Дополнить картину предстоит продвинутой электрифицированной системе полного привода 4WD S-AWC, которая сейчас испытывается компанией и может в будущем появиться на новом поколении внедорожника Pajero. 

Сроки премьеры новой «Делики» не раскрываются, но ходят слухи, что машину можно будет увидеть вживую уже к осени 2026 года. 

Источник:Kuruma-News
Фото:Best Car

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