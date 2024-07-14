Будущий самый дорогой кроссовер Hyundai засняли во время тестов

Корейский автогигант Hyundai продолжает работы над полностью электрическим флагманским кроссовером, премьера которого должна состояться до конца 2024 года. На днях машину удалось вновь запечатлеть фотошпионам, заметившим тестовый прототип во время испытаний на дорогах Сеула.

Предвестником этой модели является концепт-кар Ioniq 7 образца 2021 года, но, как стало известно позднее, в серийном варианте этот вседорожник получит индекс «9». Несмотря на это, судя по снимкам папарацци, прототип тестируется с наименованием Ioniq 7. Эту надпись можно было заметить встроенной в наружные зеркала заснятой машины.

Сказать что-то определенное о дизайне машины по сделанным фотографиям сложно. Единственными частями, не прикрытыми плотным камуфляжем, оказались лишь крылья автомобиля.

По всей вероятности, местами новинке предстоит повторять дизайн одноименного концепт-кара, представленного 3 года назад на автосалоне в Пусане, но в более традиционной итерации. Машине точно достанется новомодная двухуровневая оптика, но итоговый светодиодный рисунок этих блоков будет пересмотрен.

Арки, как и в случае с прототипом, не будут иметь пластиковой облицовки, а двери сохранят тонкую черную накладку. При этом колесные диски изменятся кардинальным образом, получив совершенно иной дизайн.

В качестве платформы будущий самый дорогой кроссовер Hyundai должен задействовать архитектуру E-GMP, вместе с которой машине присвоят наиболее емкую тяговую батарею, имеющуюся в распоряжении компании. Ее запас хода, по слухам, превысит отметку в 500 километров.

В продажу Ioniq 7/9 поступит в начале следующего года.