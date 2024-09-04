У кроссовера Hyundai Creta появилась «рыцарская» версия

Второе поколение Hyundai Creta в 2024 году пережило в Индии полноценный рестайлинг, в рамках которого кроссовер заметно изменился внешне. Но ограничиваться на этом в руководстве корейской марки не стали и на днях запустили на этом же рынке спецверсию этого бестселлера, получившую название Knight Edition (рыцарская модификация).

Особенностью нового исполнения «Креты» являются исключительно визуальные доработки ее экстерьера и интерьера. Специальная версия кроссовера отличается затемненной решеткой радиатора, черными логотипами на кузове и легкосплавными колесными дисками аналогичного цвета с красными тормозными суппортами.

Защитные пластины, рейлинги на крыше, декор на задних стойках и спойлер были также затонированы.

В салоне кроссовер может похвастать полностью черной компоновкой торпедо со вставками латунного цвета и металлическими накладками на педалях. Селектор трансмиссии и кожаные кресла также получили латунную строчку и окантовку того же оттенка.

Приводить в движение «рыцарский» вариант Hyundai Creta будет оригинальный полуторалитровый 4-цилиндровый бензиновый атмосферник, а также аналогичный по объему дизельный двигатель. Первый способен развивать 115 лошадиных сил, а второй выдает 116 «сил» соответственно.

Бензиновый агрегат будет доступен с 6-скоростной МКПП или опциональным вариатором, в то время как для дизеля окажется положена «механика» и классический 6-диапазонный гидротрансформатор (АКПП). Привод во всех вариантах, как и в простой «Крете» в Индии, будет только передним.