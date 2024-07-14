Дилер привез в Россию малоизвестный седан Honda на базе Accord

Honda, как и многие другие автопроизводители, является участником в Китае сразу двух совместных предприятий (Dongfeng-Honda и GAC-Honda). И каждое из них, разумеется, выпускает собственные модели, предназначенные исключительно для «поднебесного» рынка.

Один из таких примеров – 5-метровый седан, построенный на платформе известного Honda Accord. Накануне этот автомобиль стал доступен и для россиян.

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ начали поставлять новые 4-дверки Honda Inspire. Машины 2024 производственного года прибыли к нам напрямую из КНР. Их поставка осуществлялась по схеме параллельного импорта, в которой Honda как автопроизводитель непосредственно не участвовала.

Honda Inspire представляет собой «молодежный» вариант седана Accord для китайского рынка с более агрессивным дизайном, реализованным за счет уникальных бамперов, оптики и решетки радиатора.

Длина Inspire равна без малого 5 метрам, ширина составляет 1,9-метра, а высота – 1,5-метра. Автомобиль укомплектован полуторалитровой бензиновой турбированной «четверкой», выдающей 192 лошадиные силы и 260 Нм крутящего момента. Помимо него в Китае этот седан продают еще и в подзаряжаемой гибридной модификации, но в Россию такие варианты пока не ввозят.

Сколько стоит такой седан? Партия приехавших в РФ машин Honda Inspire 2024 оценена «серым» автосалоном, выставившим ее на продажу, минимум в 4 миллиона 390 тысяч рублей.