Ford нашел новое применение «утопленным» спорткарам Mustang

Во время наводнения, вызванного штормом, который обрушился на Нью-Гэмпшир (США) в прошлом году, сотни совершенно новых автомобилей Ford Mustang были затоплены и повреждены.

Изначально их списали и собирались отправить на утилизацию, но теперь компания решила отдать автомобили специализированным автошколам для обучения механиков.

В Ford говорят, что передав эти «утопленные» автомобили автошколам, они помогут обучить новых техников. Всего в школы будут отправлены около 300 спортивных автомобилей, пострадавших от наводнения, будущие автослесари которых смогут тренировать свои навыки на современных и дорогих машинах без опасения повредить их во время разборки и сборки.

Перед передачей «Мустангов» школам специалисты американского бренда убедились, что они сухие и чистые. Чтобы эти автомобили использовались исключительно в качестве учебного пособия для будущих механиков и никогда не выезжали на дороги, компания передала вместе с ними специальные документы, не позволяющие эксплуатацию машин на дорогах общего пользования.

В компании утверждают, что в автошколы для обучения механиков отправятся не только «Мустанги», но и другие модели марки, которые пострадали от наводнения. В их число входят также: Ford Transit, Ford Super Duty, Ford Escape, Ford F-150 и Ford Explorer.