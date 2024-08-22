У внедорожника Ford Everest появилась «хардкорная» версия Sport Adventure Pack: но есть нюанс

Линейка моделей внедорожника Ford Everest изобилует различными специальными версиями, но недавно в ней появился совершенно новый вариант. «Хардкорная» модификация машины получила название Sport Adventure Pack и будет предлагаться в Таиланде.

Заявлено, что новое исполнение построено на спортивном варианте «Эвереста». Но оно отличается от оригинальной модификации «под спорт» наличием нескольких специальных аксессуаров.

Во-первых, автомобиль идет с другой решеткой радиатора, более толстой облицовкой кузова, которая придает расширителям крыльев массивный вид. А специальная графика на дверях позволяет отличить машину от стандартных моделей Everest Sport издалека.

Официальным партнером Ford по аксессуарам для бездорожья является компания ARB. Именно она предлагает для новой спецверсии наличие экспедиционного багажника без бортов на крыше, а также специальную ступеньку, которая позволяет получать к нему доступ без больших трудозатрат.

Несмотря на то, что машина заявлена как внедорожник для путешествий, Everest в версии Sport Adventure Pack может быть только моноприводным, так что на нем лучше не съезжать с асфальтовых дорог. Впрочем, не исключено, что в будущем этот вариант получит вполне логичную для него систему 4WD, правда сроки появления такой модификации в Ford называть пока отказываются.