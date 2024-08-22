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У внедорожника Ford Everest появилась «хардкорная» версия Sport Adventure Pack: но есть нюанс

Автомобиль может быть только моноприводным

Текст: Михаил Романченко
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Линейка моделей внедорожника Ford Everest изобилует различными специальными версиями, но недавно в ней появился совершенно новый вариант. «Хардкорная» модификация машины получила название Sport Adventure Pack и будет предлагаться в Таиланде.

Заявлено, что новое исполнение построено на спортивном варианте «Эвереста». Но оно отличается от оригинальной модификации «под спорт» наличием нескольких специальных аксессуаров.

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Во-первых, автомобиль идет с другой решеткой радиатора, более толстой облицовкой кузова, которая придает расширителям крыльев массивный вид. А специальная графика на дверях позволяет отличить машину от стандартных моделей Everest Sport издалека. 

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Официальным партнером Ford по аксессуарам для бездорожья является компания ARB. Именно она предлагает для новой спецверсии наличие экспедиционного багажника без бортов на крыше, а также специальную ступеньку, которая позволяет получать к нему доступ без больших трудозатрат. 

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Несмотря на то, что машина заявлена как внедорожник для путешествий, Everest в версии Sport Adventure Pack может быть только моноприводным, так что на нем лучше не съезжать с асфальтовых дорог. Впрочем, не исключено, что в будущем этот вариант получит вполне логичную для него систему 4WD, правда сроки появления такой модификации в Ford называть пока отказываются. 

Фото:Ford

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