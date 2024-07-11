Мировой рейтинг автопроизводителей (2024): «китайцы» впервые вошли в ТОП-10

Китайский автопром близок к тому, чтобы начать оказывать давление на самые крупные автомобильные компании, переманивая к себе их покупателей. Согласно информации, раскрытой в новом отчете аналитического издания «Focus2Move», как одна «поднебесная» марка BYD уже входит в десятку мирового рейтинга автопроизводителей.

В свежей статистике, собранной в 159 странах мирах с начала 2024 года вплоть до мая месяца, лидером по-прежнему остается продукция Toyota Group (4 миллиона 130 тысяч машин; -4,1%).

На втором месте по объему продаж идет Volkswagen Group (3 миллиона 480 тысяч автомобилей; +3%), а третье занимает Hyundai-Kia с совокупным количеством реализованных машин в 2 миллиона 810 тысяч единиц (-2,7%).

Четвертая строчка оказалась за концерном Stellantis (2 миллиона 70 тысяч продаж; +2,5%), тогда как пятая позиция осталась за альянсом Renault-Nissan (2 миллиона 690 тысяч проданных машин; +3,4%).

Далее следуют: General Motors (2,69 млн), Ford (1,62 млн), Honda (1,61 млн) и Suzuki (1,13 млн регистраций новых машин).

Замыкает десятку лучших китайская группа BYD. Компания продемонстрировала колоссальный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличив свои продажи на 24,9% до 1 миллион 130 тысяч единиц, и поднявшись в этом рейтинге выше сразу на две позиции.