Раскрыты пикапы, которые почти не дешевеют даже спустя 5 лет эксплуатации

Несмотря на то, что по российскому рынку это не скажешь, цены на автомобили во всем мире подвержены амортизации.

Популярный ипотечный брокер из США, известный в соцсетях как «Брейден Шоу», решил выяснить, какие машины дешевеют спустя 5 лет меньше всего, взяв за основу своего исследования популярный за океаном сегмент пикапов.

Пятое место в рейтинге было присвоено модели Ram 1500. По подсчетам эксперта, в среднем через 5 лет с момента покупки этот пикап сохраняет 64% от своей первоначальной стоимости.

Заметно лучше идут дела у его конкурента в лице Ford Ranger, который спустя пятилетку позволяет перепродать себя с сохранением 71,6% от дилерской цены.

Тройку лидеров открывает Jeep Gladiator, удерживающий 72,4% своей стоимости даже спустя пять лет с начала использования.

Что касается самых ликвидных пикапов, то ими в 2024 году являются сразу две Toyota.

Второе место в этом ТОП-е занимает модель Tundra, через 60 месяцев сохраняя 74,4% от своей первоначальной рекомендованной розничной цены. А лучшим по этому показателю стал пикап Tacoma, позволяющий продать его через пять лет с минимальной потерей стоимости (сохранив 79,3% от «стартовой» цены).