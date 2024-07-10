В Россию начали ввозить большой рамный внедорожник на базе Nissan Navara D23

В линейке компании Nissan для стран Азии с 2018 года существует большой внедорожник, построенный на платформе пикапа Nissan Navara D23. Машина носит имя Terra и выпускается сейчас как в Таиланде (в 5-местной и 7-местной модификациях), так и в Китае (только в 5-местном варианте). Накануне выяснилось, что новые Nissan Terra стали доступны на российском рынке.

5-метровые рамные внедорожники прибыли в РФ по параллельному импорту и представляют собой пятиместные автомобили, оснащенные 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 190 лошадиных сил (245 Нм).

В сочетании с двигателем трудится 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода 4WD. Ценник на такие машины составляет 4 миллиона 600 тысяч рублей.

Что интересно, вполне официально продается аналог Nissan Terra под брендом Oting. Внедорожник носит название Paladin и стоит на 800 тысяч рублей дешевле, чем оригинальная модель (от 3,8 миллиона рублей), но обладает слегка иным оснащением.

Машину предлагают исключительно с бензиновым 2-литровым мотором Mitsubishi 4K31, выдающим 218 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Ассистирует ему не 7-диапазонная, а 8-скоростная автоматическая трансмиссия, а привод можно выбрать как задний, так и полный.