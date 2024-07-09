Не покупайте эти автомобили, если не хотите потерять деньги

Покупка нового автомобиля практически всегда приводит к тому, что с течением определенного времени он претерпит некоторое обесценивание. В среднем от рынка к рынку новые машины способны терять за год до 20% своей первоначальной стоимости. Но существуют отдельные модели, для которых даже эта цифра далеко не предел.

Портал «Yahoo.Finance» составил пятерку автомобилей, покупка которых новыми через год эксплуатации приведет к существенной потери денег. А все из-за того, что они дешевеют гораздо быстрее рынка.

Пятое место в этом ТОП-е занимает внедорожник GMC Yukon. По подсчетам аналитиков, такие машины спустя 1 год после покупки новыми в автосалоне способны терять до 33% своей первоначальной цены.

Kia Cadenza

Четвертое место досталось седану Kia Cadenza, обесценивающемуся за первые 12 месяцев использования на 38%.

Тройку худших открывает 4-дверка Hyundai Genesis с потерей стоимости за год в 38,1%, а серебро в этом анти-рейтинге занимает полноразмерный внедорожник Ford Expedition с результатом в минус 50,7% от стартовой цены.

Maserati Ghibli

Что касается самого невыгодного для покупки автомобиля, то им оказался седан бизнес-класса Maserati Ghibli с амортизацией за первый год, равной колоссальным 56,3%.