Названы недорогие автомобили, которые прослужат 500 тысяч километров, а то и больше

В последние годы покупатели по всему миру начали отдавать предпочтение машинам, обладающим топливной экономичностью, а также долговечностью. Чаще всего под это описание попадают автомобили компактного класса, идеально подходящие под традиционные условия эксплуатации.

Портал «GoBankingRates» отобрал из общего внушительного списка компактных «бюджетников» 10 вариантов, которые способны прослужить полмиллиона километров, а иногда даже больше.

Toyota Corolla

Идеальный компактный седан, который становится одним из самых надежных автомобилей в мире из года в год. Средний срок службы «Короллы» составляет от 320 до 400 тысяч километров, но если внимательно подходить к ее обслуживанию, то можно вывести эту цифру за пределы 500 тысяч км.

Lexus CT 200h

Гибридный хэтчбек, снятый с производства в 2017 году. Машина делила платформу с Toyota Prius и комплектовалась 4-цилиндровым 1,8-литровым мотором, работающим по циклу Аткинсона. В связке с электрическим двигателем отдача 5-дверки составляла 134 л.с. Автомобиль зарекомендовал себя как очень надежный, способный при хороших условиях эксплуатации без поломок проезжать до полумиллиона километров.

Honda Civic

Дебютировавший в далеком 1972 году автомобиль «Хонды» стал настоящим бестселлером в мире. А все благодаря своей высокой надежности. Практически на всех дискуссионных сайтах, включая Civic Forum и Reddit, пользователи уверены, что «Цивику» по силам «пробегать» более 500 тысяч километров до того, как машине потребуется капитальный ремонт или произойдет какая-либо серьезная поломка.

Kia Forte

Доступный, но при этом надежный седан Kia, который в России знают как Cerato. Журналисты утверждают, что несмотря на свою небольшую известность в списке самых безотказных автомобилей кореец может проехать полмиллиона километров и продержаться в рабочем состоянии еще какое-то время даже после этой цифры.

Acura ILX

Автомобиль, покинувший модельную линейку компании Acura в 2022 году, обладает рейтингом надежности в 4,5 из 5 баллов. Эксперты считают, что ILX может прослужить не менее 300 тысяч километров, а при должном внимании к обслуживанию способен покорить отметку в 500 тысяч км.

Hyundai Elantra

В последние годы Hyundai неизменно входит в число лучших брендов по качеству и надежности ее продукции. Вероятность того, что седан Elantra потребует дорогостоящий ремонт на протяжении 500 тысяч километров, минимальна, тогда как шансы преодолеть эту цифру, напротив, высоки.

Toyota Prius

Знаменитый гибрид Toyota, который многие известные автомобильные журналы описывают как «неубиваемый». 500 тысяч километров для «Приуса» – это легкий рубеж, который проходят практически все его экземпляры.

Mazda MX-5

Один из самых известных на планете спортивных автомобилей, который способен удивить не только идеальной управляемостью, но и ценой. А еще этот родстер очень надежен. И полмиллиона километров пробега для него далеко не предел.

Ford Focus

Готовящийся к снятию с конвейера Ford Focus легко обходит почти всех своих конкурентов с точки зрения долговечности. По оценке автоэкспертов, при надлежащем обслуживании он без труда прослужит 500 тысяч км.

Mazda3

Mazda6 часто называют самой надежной «Маздой», но в линейке этой компании существует гораздо более доступная «тройка», которая не уступает старшей родственнице в долговечности.

Средний срок службы Mazda3 составляет от 320 тысяч до 400 тысяч км, но существуют случаи, когда владельцы этой модели проезжали на ней свыше полумиллиона километров.